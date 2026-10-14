समस्याओं से जूझ रहा मुजफ्फरनगर का चौड़ी गली का बाजार, कोई नहीं सुन रहा पुकार; यहां सड़क के बीच लगे हैं बिजली के पाेल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। नवरात्र में बाजार गुलजार हो रहे हैं। ग्राहकों की आमद बढ़ रही है, लेकिन बाजारों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इससे व्यापारियों के साथ ग्राहक भी परेशान होते हैं। नई मंडी क्षेत्र का चौड़ी गली वाला बाजार लगभग 70 साल पुराना है। शहर में विभिन्न विकास हो गए हैं, लेकिन बाजार तक निर्माण और सुंदरीकरण की बेला नहीं पहुंच सकी है।

शहर के नई मंडी स्थित बिंदल चौड़ी गली के बाजार में विभिन्न समस्या बनी है। यह पाश कालोनी क्षेत्र में आता है, जहां बड़ी-बड़ी कंपनियों व ब्रांड के शोरूम हैं। इन पर नवरात्र के साथ खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ रहती है। बाजार में आने वाले ग्राहकों के लिए व्यापारी संगठन स्वयं साफ-सफाई कराते हैं।

बाजार में सबसे अधिक समस्या अतिक्रमण और वाहन पार्किंग की है। दुकानों के सामने सामान रखने या वाहनों के खड़े होने से रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है तो इससे ग्राहकों के आवागमन पर असर पड़ता है। इसके अलावा नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण और नालियों की सफाई जैसी व्यवस्था भी अधूरी पड़ी है।

डिवाइडर पर सजने वाले सामान से परेशानी बाजार में डिवाइडर की चौड़ाई तीन फीट से अधिक है। इसके चलते अधिकांश दुकानदार अपने सामान को निकालकर डिवाइडर पर रखते हैं। इससे अतिक्रमण के साथ आवागमन में परेशानी होती है। डिवाइडर की चौड़ाई कम कराने के लिए कई बार पालिका अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। वहीं विद्युत तारों का जाल फैला हुआ है। मामूली बरसात में तारों में फाल्ट से कई-कई घंटे तक आपूर्ति बाधित रहती है।