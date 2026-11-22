संवाद सूत्र, जागरण, मोरना (मुजफ्फरनगर)। भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और संत परंपरा का आकर्षण विदेशों तक पहुंच रहा है। शुकतीर्थ स्थित श्री शुकदेव आश्रम में रूस के साइबेरिया क्षेत्र से आए मेहमान भारतीय संस्कृति से प्रभावित नजर आए। मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने संतों का वेश धारण कर भारतीय परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताया।

साइबेरिया के बरनौल शहर से आए एलेना रेडियूगीना, पावेल पुगाच, एंटोन मुराउसकास, सोफिया मुराउसकेने, ओल्गा पुगाच, वादिम बोइको, सर्गेई माल्त्सेव, अलेक्सी डोब्रोवोल्स्की, एल्डार सैनिन और अन्ना सेलिवानोवा ने भारत यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि यहां की संस्कृति, मंदिरों की परंपराएं और आध्यात्मिक वातावरण उन्हें खास तौर पर आकर्षित कर रहे हैं। विभिन्न मंदिरों के दर्शन के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता और आध्यात्मिकता को करीब से महसूस किया। संतों का वेश धारण करना उनके लिए अनूठा और आनंददायी अनुभव रहा।