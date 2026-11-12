सपा सुप्रीमो से मिले भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत, मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा-पीडीए में 'ए' का मतलब अन्नदाता

संवाद सूत्र, सिसौली (मुजफ्फरनगर)। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि भाकियू के प्रवक्ता का कहना है कि किसानों की समस्या को लेकर वे पूर्व मुख्यमंत्री से मिले हैं। उनसे किसानों के मुद्दे भी समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में रखने का आग्रह किया है। इस मुलाकात को अखिलेश यादव ने पीडीए में 'ए' का मतलब अन्नदाता बताया है।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि वह किसानों की समस्याओं को लेकर अखिलेश यादव से मिले तथा उनसे बातचीत की। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों के लिए क्या योजना होगी, इस पर दोनों के बीच बातचीत हुई है।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें भरोसा दिया कि गन्ने का भुगतान सेम-डे (जिस तिथि में मिल में गन्ना डलेगा, उसी दिन भुगतान) करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सपा सरकार में बने गंगा एक्सप्रेसवे की तरह किसानों को मुआवजा देने को आश्वस्त किया है। चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किसान हित के सभी मुद्दे शामिल करने की मांग की है। भाकियू प्रवक्ता ने दावा किया कि वे कांग्रेस, भाजपा व बसपा से भी मिलेंगे। वे उनसे मांग करेंगे कि वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी किसानों से संबंधित योजना अपने घोषणा पत्र में शामिल करें।

बता दें कि इससे पूर्व भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी से भी मिल चुके हैं। बुधवार को अखिलेश यादव से मिलने पर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में राकेश टिकैत दिल्ली में हुए आंदोलन में पहुंचकर युवाओं से भी मुलाकात की थी। मुलाकात को स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। इसमें लिखा कि हरियाली सिर्फ समृद्धि का प्रतीक न हो बल्कि समृद्धि की हरियाली हर घर-द्वार-आंगन में लहलहाये, ये तभी संभव होगा जब किसान-किसानी और गांव-ग्रामीण अपनी मेहनत का मान भी पाएंगे और मूल्य भी।