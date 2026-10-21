पैरा एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली प्रीति पाल के घर आईं डबल खुशियां, ढोल-नगाड़ों पर झूम उठा परिवार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जापान के आईची-नागोया में पैरा एशियाई खेलों में जनपद के गांव हाशमपुर की बेटी प्रीति पाल ने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया है। इस उपलब्धि से स्वजन गदगद हैं। उन्होंने ढोल नगाड़ों पर नृत्य कर जश्न मनाया। होनहार प्रीति के पिता अनिल कुमार ने बताया कि बेटी ने एक बार फिर सीना गर्व से भर दिया है। उम्मीद जताई कि 100 मीटर दौड़ में भी बेटी पदक लाएगी।

पैरा एशियाई खेलों में भारत के 168 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 56 महिलाएं हैं। मीरापुर क्षेत्र के गांव हाशमपुर निवासी अनिल कुमार की बेटी प्रीति पाल भी भारतीय दल का हिस्सा हैं। प्रीति 100 और 200 मीटर दौड़ में प्रतिभाग कर रही है। मंगलवार को 200 मीटर टी-35 स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है।

प्रीति के पिता अनिल कुमार ने बताया कि पैरा एशियाई खेलों में प्रीति ने गौरवान्वित किया है। अभी उसकी 100 मीटर दौड़ बाकी है, जिसमें पदक का रंग बदल सकती है। उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व जीवन में हमेशा याद रहेगा। इसकी दो वजहें हैं पहली प्रीति ने एशियाई खेलों में रजत पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। वहीं बड़ी बेटी नेहा की शादी के चलते पैतृक गांव से सदर ब्लॉक के कूकड़ा में परिवार समेत भात नौतने आए हैं।