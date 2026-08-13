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    भाकियू ने निकाली किसान तिरंगा यात्रा, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत हुए शामिल; बोले- समस्याओं पर ध्यान दे सरकार

    By Deepak Singhal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:43 PM (IST)

    Muzaffarnagar News: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने किसान तिरंगा यात्रा निकाली। सिसौली में यात्रा के दौरान चौधरी नरेश टिकैत न ...और पढ़ें

    भाकियू की किसान तिरंगा यात्रा के दौरान प्रकाश चौक पर चौधरी राकेश टिकैत से ज्ञापन लेते सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर।

    भाकियू की किसान तिरंगा यात्रा के दौरान प्रकाश चौक पर चौधरी राकेश टिकैत से ज्ञापन लेते सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर।

    HighLights

    1. सिसौली में भारतीय किसान यूनियन ने निकाली किसान तिरंगा यात्रा।

    2. नरेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान खींचा।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जिले में कई स्थानों पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने किसान तिरंगा यात्रा निकाली। किसान तिरंगा यात्रा में पार्टी प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी शामिल हुए। प्रकाश चौक पर सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर को ज्ञापन सौंपा गया।

    किसानों की नहीं हो रही सुनवाई: नरेश टिकैत  

    सिसौली: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने सिसौली मे किसान तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि किसान परेशान हैं। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार का ध्यान किसानों की ओर आकर्षित करने के लिए पूरे देश में किसान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ।

    सरकार को किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने तिरंगा लहराकर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में किसान सैकड़ों ट्रैक्टर में सवार होकर अर्जुन बालियान के नेतृत्व में किसान भवन से नई आबादी, मुख्य बाजार, लेपरान पट्टी व चौधरान पट्टी से गुजरते हुए किसान भवन पर पहुंचे। चौधरी नरेंद्र टिकैत, फूल सिंह बालियान, अर्जुन बालियान, राजीव, नितिन, सक्षम, सूरज व रजत आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे ।

    बुढ़ाना : भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने बुढ़ाना में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा कस्बे के चौधरी चरण सिंह तिराहे से शुरू होकर तहसील परिसर में समाप्त हुई। यात्रा के दौरान भाकियू कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक तिरंगे के साथ रैली निकाली और देशभक्ति का संदेश दिया। तहसील परिसर पहुंचने पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा।

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    ज्ञापन में किसानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और उनकी मांगों के बारे में बताया गया। ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में भाकियू के अनुज बालियान, संजीव पंवार, सुधीर प्रधान, इसरार, विकास प्रधान, तैमूर राणा, शमीम, शहजाद आदि शामिल रहे।-

    भाकियू (टिकैत) के धरना-प्रदर्शन में बांध का मुद्दा छाया

    ब्लाक पुरकाजी प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन (Tikait) के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने एडीओ पंचायत पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। धरने में बांध,सोलानी लोहे के पुल का मुद्दा छाया रहा।

    गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के ब्लाकध्यक्ष चौ मोनू प्रधान के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन हुआ। धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता आजाद फरीदी व संचालन फरमान व अफसर ने की। चौ. मोनू प्रधान ने कहा गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) के लिए जमीन का अधिकरण शुरू हो गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान लोकल मार्केट के हिसाब से अपनी जमीन बचेगा, वरना यहां का किसान जमीन नहीं देगा, 15 अगस्त के बाद कुतुबपुर गांव से यह अभियान शुरू किया जाएगा और किसानों से बैठकर वार्ता की जाएगी।

    धरना- प्रदर्शन के दौरान शेरपुर बांध का मुद्दा व सोलानी नदी पर बने हुए पुराने लोहे के पुल का मुद्दा भी गहराया। खादर क्षेत्र के किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पुल नहीं उखड़ेगा, तब तक किसी भी जन प्रतिनिधि को वह वोट नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहां की विकास नहीं तो वोट नहीं है।

    सरदार बूटा सिंह ने कहा कि सरकार ने खादर क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया है तो फिर यहां के किसानों को मुआवजा कैसे मिलेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान एडीओ पंचायत के खिलाफ भी किसान जमकर गरजे। उन्होंने आरोप लगाया की एडीओ पंचायत किसानों के साथ बर्ताव ठीक नहीं रखते हैं। मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन बीडीओ ओमकार को सौंपा गया। उसके बाद धरना समाप्त हुआ।