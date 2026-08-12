ओपन यूनिवर्सिटी B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में अमरोहा की मेघा और अतुल ने लहराया परचम, यूपी में पाया पहला स्थान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जनपद की प्रतिभा का प्रदेश स्तर पर डंका बजा है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की ओर से सात अगस्त को आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में शहर की अवध विहार निवासी मेघा सिंह और बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रवेश परीक्षा में गांव तिस्सा निवासी अतुल कुमार ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मेघा वर्तमान में अमरोहा के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका और अतुल पुरबालियान में शिक्षक हैं। दोनों ने मेरठ स्थित इस्माईल नेशनल महिला पीजी कालेज में परीक्षा दी थी।

मेघा सिंह ने बीएड की परीक्षा में 200 में से 159 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान पाया है। इन्होंने बताया कि 12वीं भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज नई मंडी से प्रथम श्रेणी में पास की थी। इसके बाद डीएवी डिग्री कालेज से बीएससी गणित से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।