नीट यूजी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, पहले चरण की काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट 14 अगस्त तक बढ़ी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नीट यूजी-2026 के अंतर्गत मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की आनलाइन काउंसिलिंग और दस्तावेज अपलोड करने की तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी गयी है। अभी तक 29 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीयन करा चुके हैं। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में अभी 12,800 सीटें हैं यानी एक सीट पर दो से अधिक लोगों का दावा है।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा नेहा शर्मा की ओर से जारी आदेश में आनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया 13 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर 14 अगस्त को अपराह्न 2 बजे तक चलेगी। वहीं, पंजीकरण एवं धरोहर धनराशि जमा करने की अंतिम समय-सीमा 13 को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर 14 को अपराह्न 5 बजे चलेगी।