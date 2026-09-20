15 अक्टूबर के बाद शुरू होगा नया पेराई सत्र, चीनी मिलों में तैयारियां तेज
मुजफ्फरनगर में चीनी मिलों ने नए गन्ना पेराई सत्र की तैयारी तेज कर दी है, जो पिछले साल से लगभग 15 दिन पहले 15 अक्टूबर के बाद शुरू होगा।
HighLights
चीनी मिलों में नए गन्ना पेराई सत्र की तैयारी जोरों पर।
पेराई सत्र 15 अक्टूबर के बाद, पिछले साल से 15 दिन पहले।
किसान 30 सितंबर तक गन्ना इंडेंट शिकायतें दर्ज कराएं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। चीनी मिलों में नए गन्ना पेराई सत्र की तैयारी तेजी से चल रही है। प्रशासन ने जनपद की सभी आठ मिलों में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक सभी तैयारी पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में 15 अक्टूबर के बाद नए सत्र का आगाज हो जाएगा।
इस बार मिलों को पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 दिन पहले चलाने की योजना तैयारी की गई है। इसी के चलते 30 सितंबर तक किसानों को गन्ना इंडेंट अर्थात बेसिक कोटा संबंधित शिकायतों के निस्तारण को आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्ति मिलों की समितियों पर दर्ज कराई जा सकती है।
आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ना किसानों को प्राथमिक गन्ना सप्लाई कैलेंडर वितरित कर दिए गए हैं। जनपद के आठ शुगर मिल क्षेत्रों से जुड़े लगभग सवा दो लाख किसानों को कैलेंडर वितरण हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में किसानों ने शिकायत दर्ज कराई है कि अभी तक कैलेंडर नहीं मिले हैं।
इसी बीच गन्ना विभाग और चीनी मिल प्रशासन की ओर से सभी गन्ना समितियों पर गन्ना रकबे की स्थिति और बेसिक कोटा तथा उसके आधार पर बनने वाली पर्चियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेले लगाए गए हैं। यहां पर किसान शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
किसान गन्ना सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होकर अपने दस्तावेज और गन्ने का बेसिक कोटा दुरुस्त करा सकते हैं। इसके साथ ही गन्ना विकास परिषद को ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं।
जिला गन्ना अधिकारी संजय सिंह सिसौदिया ने बताया कि आगामी 30 सितंबर तक किसान समितियों पर लगे मेलों में जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इसके बाद किसी पोर्टल पर आंकड़े अपलोड कर दिए जाएंगे।
निर्धारित तिथि के बाद संशोधन नहीं किया जाएगा। पोर्टल पर डाटा फीडिंग कार्य पूर्ण होते ही पक्के कैलेंडर वितरित कर दिए जाएंगे। इसी के आधार पर किसानों को चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति करनी होगी। मिलों में नई पेराई सत्र की तैयारी अंतिम दौर में है।
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एक नजर में आंकड़े
- जनपद में कुल चीनी मिल- 8
- गन्ना रकबा-1.73 लाख हेक्टेयर
- कुल किसान- 2.25 लाख