15 अक्टूबर के बाद शुरू होगा नया पेराई सत्र, चीनी मिलों में तैयारियां तेज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। चीनी मिलों में नए गन्ना पेराई सत्र की तैयारी तेजी से चल रही है। प्रशासन ने जनपद की सभी आठ मिलों में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक सभी तैयारी पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में 15 अक्टूबर के बाद नए सत्र का आगाज हो जाएगा।

इस बार मिलों को पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 दिन पहले चलाने की योजना तैयारी की गई है। इसी के चलते 30 सितंबर तक किसानों को गन्ना इंडेंट अर्थात बेसिक कोटा संबंधित शिकायतों के निस्तारण को आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्ति मिलों की समितियों पर दर्ज कराई जा सकती है।

आगामी पेराई सत्र के लिए गन्ना किसानों को प्राथमिक गन्ना सप्लाई कैलेंडर वितरित कर दिए गए हैं। जनपद के आठ शुगर मिल क्षेत्रों से जुड़े लगभग सवा दो लाख किसानों को कैलेंडर वितरण हुए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में किसानों ने शिकायत दर्ज कराई है कि अभी तक कैलेंडर नहीं मिले हैं।

इसी बीच गन्ना विभाग और चीनी मिल प्रशासन की ओर से सभी गन्ना समितियों पर गन्ना रकबे की स्थिति और बेसिक कोटा तथा उसके आधार पर बनने वाली पर्चियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेले लगाए गए हैं। यहां पर किसान शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।