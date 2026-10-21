लाल-नारंगी श्रेणी के उद्योगों पर बढ़ी निगरानी, मानक से अधिक धुआं निकलने पर लखनऊ-दिल्ली तक पहुंचेगा अलर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर निगरानी कड़ी कर दी गई है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की पाबंदियां लागू होने से पहले क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुजफ्फरनगर और शामली की 200 से अधिक इकाइयों में ऑनलाइन सतत निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) लगाई गई है। इन इकाइयों को विभाग के सर्वर से जोड़ा गया है।

चिमनी से मानक से अधिक धुआं निकलते ही अलर्ट दिल्ली स्थित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ लखनऊ स्थित बोर्ड तक पहुंचेगा। संबंधित उद्योग में टीम भेजने के साथ स्थानीय विभाग को भी सूचित किया जाएगा।

नवंबर से सर्द मौसम शुरू होगा और जनपद की आठ शुगर मिलों में गन्ना पेराई शुरू हो जाएगी। सर्दियों में हवा का दबाव बढ़ने से पार्टिकुलेट मैटर के बारीक कण पर्यावरण को दूषित करते हैं। इससे हवा प्रदूषित और दमघोंटू हो जाती है। दीपावली से पहले ग्रैप की पाबंदियां लागू होंगी और उद्योगों को नियमों के अनुसार संचालन करना होगा। जनपद में छह से अधिक उद्योगों में ओसीईएमएस पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। विभाग ने उन्हें चेतावनी दी है।