आसपा व AIMIM के सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के विरोध में उठी आवाज, मुजफ्फरनगर में लगे 'एंट्री बैन' के पोस्टर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। आजाद समाज पार्टी और एआइएमआइएम के गठबंधन के बाद बने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के विरोध में शहर के मुहल्ला दक्षिणी कृष्णापुरी में पोस्टर लगाए गए हैं। मुहल्ले में एक मकान की दीवार पर पोस्टर लगने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की शनिवार को मेरठ में रैली हुई है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर एवं हैदराबाद से सांसद तथा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) ने गठबंधन किया है। इस गठबंधन ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, जिसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा ने रैली शुरू कर दी हैं।