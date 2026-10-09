मुजफ्फरनगर की उत्तरी रामपुरी को मिली जल निकासी समस्या से मुक्ति, 24.96 करोड़ का एसटीपी स्वीकृत

वार्ड-15 उत्तरी रामपुरी की वर्तमान में आबादी 21,465 है, जो वर्ष 2028 में बढ़कर 22,652 होगी। जबकि वर्ष 2043 में 33,422 तथा वर्ष 2058 में 44,870 हो जाएगी। इसी के आधार पर एसटीपी बनेगा।

उत्तरी रामपुरी में एसटीपी और नाला निर्माण के लिए शासन को पत्र लिखकर बजट मांगा गया है। दोनों बड़े कार्य हैं, जिनके निर्माण पर लगभग 24.96 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके लिए दो चरणों में बजट मांगा गया है। पहले चरण में 16.49 करोड़ रुपये की मांगे गए हैं।

-पवन कुमार, ईओ, नगर पालिका मुजफ्फरनगर

जल निकासी की समस्या होने के कारण उत्तरी रामपुरी में जलभराव होता है। इसके लिए एसटीपी और नाला निर्माण कराया जाएगा। नवयुग पालिका योजना के तहत यह कार्य किया जाएगा। गुरुवार को बजट के लिए शासन स्तर पर ईओ के माध्यम से पत्र भिजवाया गया है। बजट मिलते ही निर्माण शुरू किया जाएगा।

-मीनाक्षी स्वरूप, पालिकाध्यक्ष, नगर पालिका मुजफ्फरनगर।

रामपुरी, उत्तरी रामपुरी, शाहबुद्दीनपुर रोड, एकता विहार, मिमलाना रोड, रमालीला टिल्ला रोड, लद्दावाला क्षेत्र के लिए उपहार मिला है। जल निगम और पालिका के माध्यम से एसटीपी व नाला निर्माण का प्रस्ताव बनवाकर नगर विकास मंत्री एके शर्मा को भेजा गया। प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद से व्यक्तिगत आग्रह किया। इसके फलस्वरूप प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जल्द ही टेंडर कराकर निर्माण शुरू करा देंगे।

-कपिलदेव अग्रवाल, राज्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।