मुजफ्फरनगर में हेड कॉन्स्टेबल को गोली मारकर बदमाश ने साथी को छुड़ाया, यूपी पुलिस की 8 टीमें कर रही हैं तलाश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जसोई पुलिस चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल को बदमाशों ने गोली मारकर अपने साथी को छुड़ा लिया। घायल हेड कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

एसएसपी सूरज कुमार राय ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए एसओजी समेत पुलिस की आठ टीमें गठित कर दी हैं।हेड कांस्टेबल अजीत अपने साथी सिपाही राहुल, विपिन, विशाल व प्रिंस के साथ पीपलशाह छतैला नहर के पास चेकिंग कर रहे थे।