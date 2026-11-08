शराब पार्टी के लिए बनवाया था वन-डे लाइसेंस... जालसाज ने कर दिया फर्जीवाड़ा, यूं पकड़ा में आया मामला

संवाद सहयोगी, जागरण. मुजफ्फरनगर। होटल में आयोजित की जाने वाली दीपावली पार्टी में शराब पीने के लिए वन-डे लाइसेंस बनवाया गया। आरोप है कि आबकारी विभाग की ओर से दो दिन के लिए लाइसेंस जारी करना दर्शाकर दस हजार रुपये वसूल लिए गए। जालसाज ने फर्जी लाइसेंस बनाकर दे दिया। स्थान व तारीख भी बदल दी गई। जांच पड़ताल के बाद आबकारी विभाग के निरीक्षक ने पार्टी के आयोजनकर्ता व एक जालसाज के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

छह नवंबर को होटल स्वर्ण इन एंड सुईटस में देर शाम दीपावली पार्टी का आयोजन किया जाना था। पार्टी में शराब पिलाने के लिए इवेंट बार लाइसेंस वन-डे लाइसेंस (एफएल-11) आबकारी विभाग से लिया जाना होटल के मैनेजर को बताया गया था। इस बारे में होटल के फ्रंट कार्यालय के मैनेजर ने आबकारी विभाग के निरीक्षक अनिल कुमार को जानकारी दी। बताया कि लाइसेंस पर हार्दिक ओबराय लिखा है। मामला संदिग्ध मानते हुए निरीक्षक अनिल कुमार अपनी टीम के साथ होटल में पहुंचे।

उन्होंने बताया कि लाइसेंस फर्जी पाया, क्योंकि जबकि जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से यह लाइसेंस पांच नवंबर को किसी अन्य व्यक्ति के नाम से होटल ग्रांड रेडिएंट इन मेरठ रोड मंसूरपुर के लिए जारी किया था। लाइसेंस के संबंध में पार्टी के आयोजनकर्ता हार्दिक ओबेराय निवासी गांधी कालोनी मुजफ्फरनगर से पूछताछ की गई।

उसने बताया कि उसने यह लाइसेंस अपने परिचित अर्पित चौधरी से बनवाया था। निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि जांच में लाइसेंस फर्जी पाया गया। जालसाज ने जिस होटल में पार्टी होनी थी उसका स्थान, तारीख भी असली लाइसेंस में फर्जीवाड़ा कर बदल दी थी।