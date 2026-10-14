मुजफ्फरनगर: शिव मंदिर के 81 वर्षीय सेना सेवानिवृत्त पुजारी देवानंद की गोली मारकर हत्या, हमलावर बाइक सवार फरार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शिव मंदिर के 81 वर्षीय पुजारी देवानंद भारती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने पहले पुजारी से बातचीत की और फिर कमरे में गोली मारकर फरार हो गए। ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के देवानंद सेना से सेवानिवृत्त थे। पिछले 25 साल से मंदिर में पुजारी थे और मंदिर में ही बने एक कमरे में रहते थे।

मंगलवार रात करीब नौ बजे वह अपने कमरे में आराम कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर दो युवक मंदिर पहुंचे। आवाज लगाकर वह पुजारी के कमरे में पहुंचे। कुछ देर बात करने के बाद पुजारी को गोली मार दी और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। मंदिर के समीप ही पीआरडी का जवान मौसम अली मौजूद था। गोली की आवाज सुनकर वह मंदिर की तरफ पहुंचा तो दो युवक भागते हुए दिखाई दिए।