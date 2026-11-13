बाबू ने 20 हजार की रसीद कटवाने को कहा तो ठेकेदार ने उतार फेंके अपने कपड़े व जूते, आरोप-प्रत्यारोप व हंगामा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शुक्रवार को जिला कलक्ट्रेट में राजस्व विभाग के पटल पर हंगामा खड़ा हो गया। हैसियत प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया पूर्ण कराने आए ठेकेदार ने लिपिक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोशित युवक ने अपने कपड़े और जूते उतारकर लिपिक की मेज पर फेंक दिए। इससे कर्मचारियों में भी अफरातफरी मच गई।

राजस्व विभाग के दफ्तर में शुक्रवार को ठेकेदार बिनेश कुमार 55 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आया था। ठेकेदार ने आवेदन पूर्व में कर रखा था, जिसकी प्रक्रिया चल रही थी। शुक्रवार वह सत्यापन कराने तथा विभागीय स्तर पर मांगे गए कागज जमा कराने के लिए आया था। ठेकेदार और पटल के लिपिक कुलदीप कुमार के बीच 20 हजार रुपये की रसीद कटवाने को लेकर विवाद हो गया।

ठेकेदार विनेश ने लिपिक कुलदीप कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। उसे टोका गया तो उसने विरोध जताते हुए उसने अपने कपड़े और जूते उतारकर लिपिक की मेज पर फेंक दिए। इसके बाद कार्यालय में काफी देर तक हंगामा होता रहा। युवक का आरोप है कि उससे रिश्वत मांगी गई और रकम न देने पर उसकी फाइल रोक दी गई। इसी बात को लेकर वह राजस्व विभाग के कार्यालय पहुंचा और अपना विरोध जताने लगा।