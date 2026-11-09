कार में आग लगने के बाद सेट्रल लाॅक होने से बाहर नहीं निकल सके युवक, 2 भाइयों समेत 6 जिंदा जले, DNA जांच से होगी पहचान

संवाद सूत्र, तितावी (मुजफ्फरनगर)। पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर सोमवार सुबह 4:40 बजे हुए भीषण हादसे में दो भाइयों समेत छह दोस्तों की मौत हो गई। कार सवार हरियाणा से गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। जागाहेड़ी टोल प्लाजा से एक किलोमीटर पहले फ्लाईओवर के पास चालक को झपकी आने पर कार अनियंत्रित हो गई।

इसके बाद डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराकर सड़क के दूसरी तरफ पलट गई। पेट्रोल टंकी और बैट्री फटने की वजह से कार में आग लग गई। इस दौरान सीएनजी टैंक सुरक्षित रहा। सेट्रल लाॅक होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। सभी की जिंदा जलकर मौत हो गई। सीएमओ सुनील तेवतिया ने बताया कि शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी।

हरियाणा के हांसी जिले के नारनौंद क्षेत्र के गांव राखी गढ़ी निवासी 23 वर्षीय अंकित, 22 वर्षीय साहिल, 19 वर्षीय अंकित व उसका 21 वर्षीय भाई राहुल पुत्र समंदर, हिसार जिले के मोठ गांव 22 वर्षीय अजय व 24 वर्षीय अमन हुंडई की ओरा कार से रात लगभग एक बजे हरिद्वार के लिए निकले थे।

शामली होते हुए कार तितावी क्षेत्र के जागाहेड़ी के पास पहुंची तभी हादसे का शिकार हो गई। बाबरी निवासी गुलनवाज ने हादसे की जानकारी डायल 112 व दमकल विभाग टीम को दी। दमकल विभाग ने करीब डेढ़ घंटे में आग पर काबू पाया। बुरी तरह जल जाने के कारण शव क्षत-विक्षत हो गए। दुर्घटनाग्रस्त होने पर कार की डिक्की खुल गई थी।

उसमें रखे दो बैग बाहर जा गिरे थे। पुलिस ने बैग से मिले आधार कार्ड व एक कंपनी के आइ कार्ड की मदद से पता लगाकर मृतक साहिल के भाई गोलू को हादसे की सूचना दी। स्वजन पहले तितावी थाने और फिर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शाम चार बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ। एसएसपी सूरज कुमार राय भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे।

आग ने छह लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया कार में लगी आग ने छह लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। हादसे के दौरान कार में लगा सीएनजी सिलिंडर सुरक्षित रहा, वहीं बैट्री और पेट्रोल टैंक फटने के बाद कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही पल में पूरी कार उसकी चपेट में आ गई।