मुजफ्फरनगर में पूर्व बैंक मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप, 10-15 ग्राहकों के खातों से गायब हुई रकम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। यूपी ग्रामीण बैंक शाखा के खाताधारकों के लाखों रुपये का गबन कर लिया गया। दो दिन पहले बैंक प्रबंधक का स्थानांतरण होने के बाद जब कुछ खाताधारक एंट्री कराने पहुंचे तो यह मामला खुला। इसके बाद बैंक में खाताधारकों की भीड़ लग गई। खाताधारकों ने बैंक मैनेजर पर गबन का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी आ गई।

बैंक में शनिवार शाम सात बजे तक टीम ने जांच-पड़ताल की। ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक यूसुफ खान को भी दो दिन पहले औचक निरीक्षण के दौरान शाखा में कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ था। जिस पर उन्होंने वर्तमान प्रबंधक को अपने स्तर से जांच करने के निर्देश दिए थे। मामले की जांच के लिए बैंक ने पांच सदस्यीय टीम का गठन किया है।

बैंक के पूर्व प्रबंधक रूपक राणा को निलंबित कर दिया गया है।बुढ़ाना के डीएवी रोड स्थित यूपी ग्रामीण बैंक शाखा में रूपक राणा प्रबंधक थे। उनका दो दिन पहले यहां से स्थानांतरण हो गया। उनकी जगह पर विभव कुमार नए प्रबंधक बने हैं। कई खाताधारकों ने अपनी पासबुक एंट्री के दौरान जमा रकम नहीं मिलने पर विभव कुमार से शिकायत की। शुक्रवार से लेकर शनिवार तक सूचना अन्य ग्राहकों तक पहुंची तो एंट्री कराने के लिए भीड़ लग गई।

उसके बाद प्रबंधक ने जिला मुख्यालय को सूचना दी। मुजफ्फरनगर से डिप्टी रीजनल मैनेजर नवदीप सिंह टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे। ग्राहक अमित ने बताया कि उसने होम लोन लिया था और 10 लाख जमा किए थे, लेकिन उसके खाते में जमा की गई राशि नहीं दिख रही है। इसी तरह की शिकायत अन्य ग्राहकों ने की। अभी सभी खातों का स्टेटमेंट निकलवाया जा रहा है।