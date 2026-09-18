'राजा का जन्मदिन है, किसानों के लिए खोल दें खजाने का मुंह', मुजफ्फरनगर में भाकियू की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में गुरुवार को भाकियू की पहली रात्रि महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कहा कि राजा का जन्मदिन है।

राजा अपने जन्मदिन पर दौलत लुटाते हैं, वे भी किसानों के लिए दौलत लुटा दें। उन्होंने कहा कि कृषि मसौदे को लेकर भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद होनी चाहिए अन्यथा फसल और नस्ल बचाने को देश में बड़े आंदोलन होंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि इस बार गन्ना मूल्य 500 से कम पर किसान मानने वाला नहीं है। पंचायत में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में 16 मांगें रखी गई हैं।

राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को बाजार के आधार पर मूल्य मिलना चाहिए। आज देश के राजा का जन्मदिन है। किसान आंदोलन पर बैठा है। वे जन्मदिन पर कुछ दें। किसानों के लिए खजाने का मुंह खोल दें।

चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भाकियू ने सरकार को जगाने की शुरुआत कर दी है। देशभर में इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। महापंचायत में उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों के हितों के लिए भाकियू के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे।

गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह मलिक ने कहा कि सभी खाप चौधरी और थांबेदार किसान हितों की लड़ाई के लिए तैयार हैं। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। महापंचायत की अध्यक्षता चौधरी नरेश टिकैत और संचालन धीरज लाटियान ने किया। जिलाध्यक्ष नवीन राठी समेत अन्य जिलों के जिलाध्यक्षों ने भी संबोधित किया।