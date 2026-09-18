'राजा का जन्मदिन है, किसानों के लिए खोल दें खजाने का मुंह', मुजफ्फरनगर में भाकियू की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत
मुजफ्फरनगर में भाकियू की महापंचायत में राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर किसानों के लिए खजाने खोलने की मांग की।
HighLights
राकेश टिकैत ने पीएम मोदी से किसानों के लिए खजाना खोलने को कहा।
कृषि मसौदे पर भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद्द करने की मांग की गई।
गन्ने का मूल्य 500 रुपये करने सहित 16 मांगें सरकार को सौंपीं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में गुरुवार को भाकियू की पहली रात्रि महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कहा कि राजा का जन्मदिन है।
राजा अपने जन्मदिन पर दौलत लुटाते हैं, वे भी किसानों के लिए दौलत लुटा दें। उन्होंने कहा कि कृषि मसौदे को लेकर भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद होनी चाहिए अन्यथा फसल और नस्ल बचाने को देश में बड़े आंदोलन होंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि इस बार गन्ना मूल्य 500 से कम पर किसान मानने वाला नहीं है। पंचायत में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में 16 मांगें रखी गई हैं।
राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को बाजार के आधार पर मूल्य मिलना चाहिए। आज देश के राजा का जन्मदिन है। किसान आंदोलन पर बैठा है। वे जन्मदिन पर कुछ दें। किसानों के लिए खजाने का मुंह खोल दें।
चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि भाकियू ने सरकार को जगाने की शुरुआत कर दी है। देशभर में इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। महापंचायत में उत्तराखंड के खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में किसानों के हितों के लिए भाकियू के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे।
गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह मलिक ने कहा कि सभी खाप चौधरी और थांबेदार किसान हितों की लड़ाई के लिए तैयार हैं।
इस दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। महापंचायत की अध्यक्षता चौधरी नरेश टिकैत और संचालन धीरज लाटियान ने किया। जिलाध्यक्ष नवीन राठी समेत अन्य जिलों के जिलाध्यक्षों ने भी संबोधित किया।
ये रखीं 16 मांगें
- फसलों का लाभकारी मूल्य एवं प्रभावी खरीद व्यवस्था
- गन्ने का लाभकारी मूल्य एवं समयबद्ध भुगतान
- बिजली की समस्या का स्थायी समाधान
- डीएपी, यूरिया एवं खाद की पर्याप्त उपलब्धता
- आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति
- प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का तत्काल मुआवजा
- फसल बीमा का लाभ वास्तविक नुकसान के आधार पर मिले
- सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जाए
- कृषि ऋण से संबंधित समस्याओं पर राहत
- मंडियों में किसानों का शोषण रोका जाए
- किसानों एवं कृषि मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा
- भूमि अधिग्रहण में किसानों के हित की रक्षा
- किसानों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा
- कृषि क्षेत्र में बढ़ती लागत पर नियंत्रण
- किसान संगठनों के साथ नियमित संवाद
- सोलानी नदी पर बांध व पुरकाजी को तहसील का दर्जा।