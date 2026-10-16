मुजफ्फरनगर के आलौकिक का राष्ट्रीय प्रदर्शनी में चुना गया विशेष चिमटा मॉडल, दिल्ली में हुए सम्मानित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। गांव मखियाली निवासी छात्र आलौकिक की वैज्ञानिक सोच और नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में उनका माडल देश के 62 उत्कृष्ट माडलों में चुना गया।

आलौकिक ने गर्म और भारी बर्तनों को सुरक्षित ढंग से उठाने के लिए विशेष चिमटा तैयार किया है। इसे बड़े बर्तन में फंसाकर आसानी से उठाया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों को जलने की घटनाओं से बचाने में यह उपकरण उपयोगी हो सकता है।

भारत सरकार की ओर से आयोजित 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में देशभर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 798 विज्ञान माडलों के मूल्यांकन के बाद 62 विद्यार्थियों का चयन हुआ। इनमें मखियाली निवासी राकेश कुमार के पुत्र आलौकिक भी शामिल हैं।