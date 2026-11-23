जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शुकतीर्थ में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का उल्लेख किया। कहा कि भारत के पास विश्व को देने के लिए धर्म, अध्यात्म और जीवन मूल्यों की अमूल्य विरासत है।

वेद, उपनिषद, श्रीमद्भागवत, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ मानव जीवन को दिशा देने वाले ज्ञान के स्रोत हैं। भारत की संत परंपरा तीर्थ, गंगा और आध्यात्मिक चेतना जीवन को संस्कारित करने का आधार है। आत्म साक्षात्कार और परोपकार को जीवन के दो प्रमुख उद्देश्य बताते हुए कहा गया कि व्यक्ति को अपने भीतर सत्य की खोज करने के साथ-साथ समस्त समाज और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। भागवत कथा की उद्गम स्थली शुकतीर्थ की आध्यात्मिक महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि यह वही पावन भूमि है, जहां भगवान वेदव्यास के पुत्र महर्षि शुकदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत का ज्ञान देकर मोक्ष का मार्ग बताया था। भागवत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य, भक्ति, आत्मबल और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने वाला दर्शन है।

इसी आध्यात्मिक विरासत के कारण शुकतीर्थ में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और गंगा स्नान, पूजा-अर्चना तथा भागवत कथा के माध्यम से धर्म और संस्कृति से जुड़ते हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को अपने आदर्शों, कर्तव्यों और जीवन मूल्यों से जोड़ना आवश्यक है। व्यक्ति में संस्कार, समाज में समरसता और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही विकसित एवं सशक्त भारत का आधार बनेगा।

पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद ने स्वामी कल्याण देव महाराज के जीवन, तप, त्याग, सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा गया कि उनका संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उनके आदर्श आज भी जन-जन को प्रेरणा दे रहे हैं। सामाजिक समरसता और सामाजिक सुधार के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है।