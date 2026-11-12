माया त्यागी एनकाउंटर: निष्पक्ष जांच की मांग, कमिश्नर से मिला परिवार

संवाद सूत्र, छपार (सहारनपुर)। अमन उर्फ माया त्यागी के एनकाउंटर के विरोध में उनके स्वजन ने त्यागी भूमिहार महासभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर ने एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच, आर्थिक सहायता और माया के इकलौते पुत्र को पुलिस स्कूल में निश्शुल्क शिक्षा देने का आश्वासन दिया।

छपार निवासी अमन उर्फ माया त्यागी को गत 31 अक्टूबर को नोएडा के सेक्टर-126 थाना पुलिस और सीआरटी ने मुठभेड़ में मार गिराया था। वह 50 हजार का इनामी था। स्वजन और त्यागी समाज के संगठनों ने पुलिस पर माया का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया था।

त्यागी भूमिहार महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षु त्यागी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नोएडा कमिश्नरेट पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। शोक सभा के दौरान माया के ताऊ अशोक त्यागी ने घर पर आमरण अनशन शुरू किया था। सीओ सदर सुनील कुमार ने नोएडा कमिश्नर से मुलाकात कराने का आश्वासन देकर अनशन खत्म कराया।