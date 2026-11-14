दिल्ली-देहरादून हाईवे पर बन रहे दो नए फ्लाईओवर, मुजफ्फरनगर के 20 गांवों को जाम से मिलेगी राहत

संवाद सूत्र, पुरकाजी। दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर फलौदा व भूराहेड़ी चेक पोस्ट पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। दोनों फ्लाईओवर बनने से पुरकाजी से सटे हुए 20 से अधिक गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण अब तक कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब इन दोनों फ्लाईओवर के निर्माण होने के बाद जहां स्थानीय लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं हादसों पर भी नियंत्रण रहेगा। दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे प्रदेश के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है। इस पर दिन-रात हजारों की संख्या में छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। पुरकाजी क्षेत्र में फलौदा और भूराहेड़ी चेक पोस्ट पर हाईवे को पार करना स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। उत्तराखंड सीमा के बाद भूराहेड़ी पहला गांव है।

फलौदा व भूराहेड़ी के बीच तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई हादसे हो चुके हैं। वहीं, फलौदा व भूराहेड़ी चौक पर सड़क पार करते समय भी कई हादसे हो चुके हैं। तेज रफ्तार ट्रक, बस और कार की चपेट में आकर कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पार करते समय हर बार जान हथेली पर रखकर निकलना पड़ता था। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो हाईवे पार करना सबसे खतरनाक था। स्थानीय निवासी धर्मेंद्र राठी, सुरेंद्र राठी, शाह आलम गौड़, कृष्ण पाल सिंह व फलौदा के मुकेश त्यागी, सुंदरपाल ने बताया कि फ्लाईओवर के बनने से अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से इस फ्लाईओवर की मांग की जा रही थी। अब निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में खुशी है। फ्लाईओवर बनने के बाद हाईवे को पार करना आसान हो जाएगा और जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

लोगों ने बताया कि फलौदा और भूराहेड़ी पर सुबह-शाम जाम लगता है। गन्ने के सीजन में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। ट्रैक्टर-ट्राली और ट्रकों की लंबी कतारें लग जाती हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद हाईवे पर चलने वाले वाहन ऊपर से निकल जाएंगे और नीचे से स्थानीय वाहन आसानी से आ-जा सकेंगे। किसानों ने भी इस निर्माण का स्वागत किया है।

किसानों का कहना है कि गन्ना लेकर मिल जाने में अब उन्हें जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। इससे उनका समय और डीजल दोनों की बचत होगी। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।