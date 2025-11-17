हिंदू परिवार के मतांतरण का प्रयास, विहिप व बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा... मौके से भाग खड़े हुए पास्टर व साथी

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। हिंदू परिवार का ईसाई धर्म में मतांतरण कराने का प्रयास किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की भनक लगते ही सहारनपुर से आए ईसाई समुदाय के लोग फरार हो गया। आरोप है कि घर में ईसाई धर्म का प्रार्थना भी कराई जा रही थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पास्टर व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव नसीरपुर में रहने वाला 30 वर्षीय लाखन कटारिया पुत्र किरण पाल दिल्ली-दून हाईवे स्थित संगम होटल वालों के यहां ट्रक चालक है। वह अपनी पत्नी सपना, मां बालेश्वरी और तीन बच्चों शिव, किट्टू व एलिक्स के साथ गांव में रहता है। सोमवार को सहारनपुर से ईसाई समुदाय का जोनी पास्टर व उसका साथी लाखन के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों ने अपनी बातों में फंसाकर उनका मतांतरण कराने का प्रयास किया।

मामले की सूचना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली तो वे लोग लाखन के घर पहुंचे और उसे मतांतरण करने से रोका, लेकिन इससे पहले ही मतांतरण कराने वाले आरोपित फरार हो गए। कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। गांधी कालोनी पुलिस चौकी से उप निरीक्षक रामवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने सभी लोगों को शांत किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परिवार पर दबाव बनाकर और उन्हें विभिन्न तरह के लालच देकर मतांतरण कराया जा रहा था।

मौके पर रेखा नाम की महिला भी मिली। हालांकि लाखन ने उसे अपनी बहन की सहेली बताया। कहा कि रेखा उसकी बहन की सहेली है, जो दो दिन से उनके घर पर आई हुई है। आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से प्रतीक शर्मा, तरुण, विक्रांत, वंश, मनु शर्मा, हर्ष मौजूद रहे। सीओ मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि लाखन की तहरीर के आधार पर जोनी पास्टर और उसके अज्ञात साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

काम और पैसे का दिया था लालच

पीड़ित लाखन ने बताया कि उन्हें पैसे व काम का लालच दिया था। वह लगभग पांच साल पहले शहर के रोडवेज बस स्टैंड स्थित चर्च में जाता था। इसके अलावा सहारनपुर व रुड़की के चर्च में भी कई बार गया। यहां पर उसे लालच दिया जाता था, लेकिन वह मतांतरण के पक्ष में नहीं है। वह लालच में आकर यह कदम उठा रहा था।