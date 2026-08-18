राशन डीलरों का लाभांश बढ़ने पर डीएम मुजफ्फरनगर बोले- अब ईमानदारी से करें काम

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने राशन डीलरों का लाभांश 90 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किया। साथ ई-पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। लखनऊ में हुए कार्यक्रम का जिला पंचायत सभागार में बड़े पर्दे पर प्रसारण दिखाया गया। राशन डीलरों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं, राशन डीलरों से राशन का वितरण ईमानदारी से करने की बात कही गई।

ई-पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ जिला पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री के ऑनलाइन कार्यक्रम के बाद राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ई-पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं, संबंधित की जवाबदेही रेखांकित होगी।

यह निर्णय केवल राशन डीलरों के आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि उनकी वर्षों पुरानी मांग का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार की संवेदनशील एवं जनहितैषी कार्यशैली का सशक्त प्रमाण भी है। प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए निरंतर निर्णय ले रही है।