गांव में पढ़ाई और सीमित संसाधन... मुजफ्फरनगर की दो होनहार बेटियों ने UGC नेट परीक्षा में लहराया परचम

संवाद सूत्र, मुजफ्फरनगर। गांव भोपा की दो होनहार बेटियों प्रिया बालियान व सोनाक्षी अहलूवालिया ने यूजीसी नेट परीक्षा की उत्तीर्ण कर गांव का नाम रोशन किया। ग्राम प्रशासक समेत गणमान्यों ने बेटियों की उपब्लधि पर बधाई दी है।

गांव भोपा निवासी किसान सुरेंद्र बालियान की बेटी प्रिया बालियान ने योग विज्ञान विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) उत्तीर्ण की है। प्रिया ने भारतीय संस्कृति और स्वास्थ्य के प्रति गहरी रुचि होने के कारण उसने उच्च शिक्षा के लिए योग विज्ञान को चुना।