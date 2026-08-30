Agniveer recruitment : 1170 युवाओं ने दिखाया दमखम, 945 ने हासिल की सफलता

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में होड़ मची है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में सेना में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा युवाओं में देखने को मिल रहा है।

शनिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुजफ्फरनगर जनपद की जानसठ तहसील और शामली जनपद की कैराना, शामली और ऊन तहसीलों के अभ्यर्थियों की की दौड़ हुई। इस दौड़ में 1260 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 1170 अभ्यर्थी पहुंचे और 945 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता हासिल की। डा.भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित भर्ती रैली में चार तहसीलों के अभ्यर्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

सफल अभ्यर्थियों ने भर्ती के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाया। शनिवार को मुजफ्फरनगर की जानसठ और शामली की कैराना, शामली और ऊन तहसील के अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया था। एक हजार 260 अभ्यर्थियों में से 1,170 स्टेडियम पहुंचे। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही अभ्यर्थियों ने दौड़ में पूरा दम लगाया। इसमें 945 अभ्यर्थी सफल रहे। वहीं 90 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे।