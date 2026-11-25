संवाद सूत्र, सिसौली (मुजफ्फरनगर)। गांव सदरूद्दीन नगर निवासी अनिल वर्मा को 40 साल पहले विदेशी आकर्षण ने डेनमार्क का रास्ता तय करने पर मजबूर किया। लेकिन 40 साल बाद वतन की मिट्टी की खुशबू उन्हें अपने गांव खींच लाई। जहां उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया व नवविवाहित वधू क्लारा यनशन, वधु के सभी रिश्तेदार व अपने पुत्र जयदेव जय वर्मा को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया। 40 साल बाद भारत में रह रहे सभी रिश्तेदारों का आगमन गांव में हुआ तो सभी से मिलना हुआ।

सोमवार को सदरूद्दीन नगर पहुंचे इस परिवार ने सिसौली स्थित किसान भवन देखा था व टिकैत आवास पहुंच कर वहां पूरे परिवार से मुलाकात की थी। मंगलवार को भी यह परिवार अपने उत्सव में शामिल रहा। सभी विदेशी मेहमानों ने हडौली माजरा का प्रसिद्ध गुड स्थानीय कोल्हू मे बनते देखा व उसका स्वाद भी चखा। शादी में आए विदेशी मेहमान, भारतीय परिधान में। गांव का दौरा किया सभी लोगों ने जब गांव का भ्रमण किया तो ग्रामीण भी गदगद हो गए। सभी के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि गांव का एक परिवार विदेश में रह रहा है। वहां की लड़की से शादी की व उनके पूरे परिवार को गांव दिखाने के लिए लाया। इसके साथ-साथ गांव में पहुंचे सभी रिश्तेदारों ने मंगल गीत भी गाए।