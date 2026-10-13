यूपी के इस जिले में एक साथ नजर आए 7 सारस, सामने आईं चौंकाने वाली तस्वीरें; सरकार ने शुरू कराया बड़ा सर्वे

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले की झीलों और खेतों में दिखाई देने वाले राज्य पक्षी सारस की गिनती हो रही है। बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) के माध्यम से नरेन्द्र मोदी सरकार सारस की गिनती करा रही है। संस्था की टीम ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की टीम की मदद से 10 और 11 अक्टूबर को देशभर में सारस की गणना कराई।

मुरादाबाद के डिडौरा झील में एक साथ सात सारस दिखाई देने के बाद इनके प्राकृतिक ठिकानों को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है। गणना से जिले में सारस की मौजूदगी और इनके संरक्षण की संभावनाओं को समझने में मदद मिलेगी।

डिडौरा झील में एक साथ सात सारस दिखाई देने की फोटो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के समन्वयक मुहम्मद आलम ने संस्था के साथ साझा किए हैं। इसी तरह प्रदेश के अन्य स्थानों से भी फोटो संस्था को भेजे गए हैं। मुरादाबाद की मौढ़ा तैय्या झील और फतेहउल्ला झील में सारस आते हैं।

जिले में मौजूद जलस्रोत और उनके आसपास के खेत इन पक्षियों के लिए भोजन और रहने का ठिकाना बन सकते हैं। सर्वे के दौरान सारस दिखाई देने वाले और भी स्थानों को दर्ज करना अहम है, ताकि इनके प्रमुख ठिकानों की पहचान हो सके।

बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस) का सर्वे का उद्देश्य देश में सारस की आबादी का आधारभूत आंकड़ा तैयार करना और इनके प्राकृतिक आवासों की पहचान करना है। गणना में वन विभाग, शोधकर्ताओं, किसानों और स्थानीय लोगों का सहयोग लिया गया।

संरक्षण की योजना बनाने में मिलेगी मदद सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। इसकी आबादी और प्राकृतिक ठिकानों की जानकारी मिलने से संरक्षण की जरूरतों को समझना आसान होगा। बिजली के तारों से टकराव, कीटनाशकों का इस्तेमाल और जलस्रोतों का सिकुड़ना इनके लिए खतरा बन सकते हैं।