नोटों की बरसात न करने पर जादूगर को लाठी-डंडों से पीटा, बैग छीनकर भगाया; 3 पर FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद)। नोटों की बरसात न कर पाने पर दबंगों ने उतराखंड के उधमसिंह नगर निवासी जादूगर फन्ने खां की पिटाई कर दी। इसके साथ ही आरोपितों ने उनका बैग छीनकर रखते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।

मामले में पीड़ित जादूगर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित फरीदनगर निवासी नाजिम, अफजाल व एक अज्ञात सहित तीन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा निवासी फन्ने खां ने बताया कि, वह जादूगर है और जादू का खेल दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि फरीदनगर गांव में रहने वाले आरोपित नाजिम ने जादू का खेल दिखाने के लिए उनकी बुकिंग की थी।