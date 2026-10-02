मुरादाबाद: ठाकुरद्वारा के आलमगीरपुर में पिंजरे में कैद हुआ 22वां तेंदुआ, 1 महीने बाद ग्रामीणों को मिली राहत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के आलमगीरपुर गांव और आसपास के गांवों में करीब एक माह से दहशत फैलाने वाला तेंदुआ शुक्रवार सुबह आखिरकार पिंजरे में कैद हो गया। यह क्षेत्र में पकड़ा गया 22वां तेंदुआ है। खेतों की ओर निकले ग्रामीणों ने पिंजरे से दहाड़ सुनी तो दौड़कर मौके पर पहुंचे।

पिंजरे के भीतर तेंदुआ देखकर कुछ ही देर में आसपास के गांवों से भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को हटाने में पुलिस और वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए।

शुक्रवार सुबह पूर्व प्रधान शीशपाल सिंह, सरदार कुलदीप सिंह, जसवंत सिंह, धर्मवीर सिंह और शैलेंद्र प्रताप सिंह खेतों की ओर गए थे। कुलदीप सिंह के खेत के पास वन विभाग का पिंजरा लगा था।

इसी में तेंदुआ कैद मिला। ग्रामीणों ने तत्काल ग्राम प्रधान मनीत चौहान को सूचना दी। उनके पहुंचने के बाद रानीनांगल पुलिस चौकी और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

वन दारोगा पीयूष जोशी, पीके सिंह और मदन सिंह ने ग्रामीणों को पिंजरे से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन तेंदुए को देखने की उत्सुकता में लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे।

भीड़ बढ़ने पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद लोगों को दूर किया गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित कब्जे में लिया।

ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुआ करीब एक माह से गांव और आसपास के खेतों में घूम रहा था। कुत्तों और पशुओं पर हमलों के कारण ग्रामीणों में खौफ बना हुआ था।

रात में घरों से निकलना मुश्किल था तो दिन में भी ग्रामीण समूह बनाकर लाठी-डंडों के साथ खेतों की ओर जाते थे। वन विभाग ने करीब 20 दिन पहले दो पिंजरे लगाए थे।

इनमें से एक में तेंदुआ फंस गया। क्षेत्र में कुल 46 पिंजरे लगाए गए हैं। तेंदुओं के हमलों में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं।

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