मुरादाबाद के सोनकपुर में आज से सजेगा कबड्डी का रण, 18 मंडलों की बेटियां दिखाएंगी दमखम

निक्की रानी, भूमिका, प्रियंका, उजाला, विनिशा, पूर्णिमा, स्वास्ति, धनिष्ठा, अर्चना, रुचि, जाह्नवी, अविका, भव्या, नीलम चौहान

आरक्षित खिलाड़ी: रोशनी, अमृत, तन्नु विश्नोई, जिया रानी

मैं वर्ष 2022 से कबड्डी खेल रही हूं। कोलकाता के दमदम में आयोजित जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुकी हूं। अब आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती हूं।

भूमिका सिंह, धामपुर

मैं रेडर के रूप में खेलती हूं। वर्ष 2022 में आगरा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इसके बाद 2023, 2024 और 2025 में लगातार तीन साल मंडलीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते। आगे भी अच्छा प्रदर्शन करना मेरा लक्ष्य है।

स्वास्ति यादव, कांशीराम नगर

मैं डिफेंडर के रूप में खेलती हूं। वर्ष 2023, 2024 और 2025 में लगातार तीन साल मंडलीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करना चाहती हूं।

जाह्नवी अग्रवाल, नया मुरादाबाद

मैं डिफेंडर के रूप में कबड्डी खेलती हूं। वर्ष 2023, 2024 और 2025 में लगातार तीन साल मंडलीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। अब राज्य स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर पदक जीतना मेरा लक्ष्य है।

रोशनी जहां, हिमगिरी