ढिंगवस दंगल में जौनपुर के निगम पहलवान बने चैंपियन, महिला पहलवानों ने भी अखाड़े में दिखाया जोरदार दमखम

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। ढिंगवस के पूरे बीरबल शशिधर नगर में विजयादशमी पर आयोजित स्व. शशिधर मिश्र अंतरराज्यीय परंपरागत दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों के दमखम और दांव-पेंच ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।

देश के विभिन्न राज्यों से आए नामी पहलवानों के बीच हुए मुकाबलों में जौनपुर के निगम पहलवान ने मेरठ के जाबिर पहलवान को पटखनी देकर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वहीं, महिला पहलवानों ने भी अखाड़े में जोरदार प्रदर्शन कर खूब वाहवाही बटोरी।

अखाड़े में एक से बढ़कर एक मुकाबले कार्यक्रम का शुभारंभ कथावाचक स्वामी विनोदानंद सरस्वती और दंगल के संयोजक एवं प्रधान प्रशासक शांतिभूषण मिश्र रज्जन ने स्व. शशिधर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद अखाड़े में एक से बढ़कर एक मुकाबले हुए।

पंजाब के मौसम अली और मुजफ्फरनगर के टाइगर पहलवान के बीच हुई कुश्ती दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। महिला पहलवानों के मुकाबलों में राजस्थान की पायल सैनी ने कानपुर के अंकित को चित्त कर जीत दर्ज की। बनारस के लल्ला पाठक ने कौशांबी के तोता पहलवान को पटखनी दी।

राजस्थान की पायल ने झुमरी तलैया के पप्पू पहलवान को हराया, जबकि मुजफ्फरनगर के नकाबपोश ने पंजाब के आलम को चित किया। कौशांबी की संध्या ने प्रयागराज की राखी को मात दी। जौनपुर के सुनील ने बनारस के सुशील और राजस्थान के राणा पहलवान ने पंजाब के मौसम अली को पराजित किया। वहीं, फतेहपुर के रामचंद्र और बांदा के सुमित के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।