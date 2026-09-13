मुरादाबाद: गन्ना समिति के डायरेक्टर व भाजपा बूथ अध्यक्ष के घर पर फायरिंग, दरवाजे को भेदती हुई निकली गोली

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लोधीपुरा राजपूत गांव में शुक्रवार रात गन्ना समिति के डायरेक्टर एवं भाजपा बूथ अध्यक्ष अमरजीत सिंह के घर के दरवाजे पर फायरिंग से सनसनी फैल गई। रात करीब 12:30 बजे हुई वारदात में गोली दरवाजे को भेदती हुई निकल गई। गनीमत रही कि गोली किसी व्यक्ति को नहीं लगी।

अमरजीत सिंह के मुताबिक रात में किसी व्यक्ति के घर में घुसने की आहट हुई। जाग होने पर आरोपित ने उनके दरवाजे पर फायर झोंक दिया और मौके से फरार हो गया। भाजपा बूथ अध्यक्ष के दरवाजे पर झोंका फायर। घर पर लगे सीसीटीवी दो महीने से हैं खराब शनिवार शाम पीड़ित ने पाकबड़ा पुलिस को घटना की जानकारी दी। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी पिछले दो माह से खराब बताए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने आरोपित तक पहुंचने की चुनौती बढ़ गई है। सवाल यह है कि आधी रात घर में घुसने और फायरिंग जैसी गंभीर घटना के बाद भी पुलिस कितनी सक्रिय है?