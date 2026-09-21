‘माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश’ पोस्टर वार से गरमाई यूपी की राजनीति, सपा का भाजपा पर आरोप

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुरादाबाद में सियासी पोस्टर वार ने सोमवार को माहौल गरमा दिया। रविवार रात शहर की प्रमुख सड़कों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बड़े-बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए। यूनिपोल्स पर लगे पोस्टरों पर लिखा था ‘माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश।’ सोमवार सुबह राहगीरों की नजर इन पोस्टरों पर पड़ी तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ आजम खान और अतीक अहमद समेत अन्य नेताओं की तस्वीरें लगाई गई थीं।

कुछ पोस्टरों में माफिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए सपा को निशाने पर लिया गया था। प्रदेश के कई शहरों में भी सपा के खिलाफ इसी तरह के पोस्टर सामने आने की रिपोर्ट है। रामपुर रोड पर लगे पोस्टरों को उतरते सपा कार्यकर्ता। मुरादाबाद में जानकारी मिलते ही सपा नेता मौके पर पहुंचे और कई पोस्टर फाड़ दिए। इसके बाद जिलाध्यक्ष जयवीर यादव के नेतृत्व में सपा नेताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने पोस्टर लगाने वालों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की।