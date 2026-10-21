मुरादाबाद की बेटी पलक सिंह का जलवा, उत्तर प्रदेश सीनियर महिला क्रिकेट टीम में बनाई जगह 

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। जिले की उभरती हुई महिला क्रिकेटर पलक सिंह ने अपनी मेहनत और शानदार गेंदबाजी के दम पर प्रदेश की सीनियर महिला क्रिकेट टीम जगह बनाई है। मूल रूप से मेरठ की रहने वाली पलक कई वर्षों से मुरादाबाद की एमपीएस क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास कर रही हैं।

इससे पहले वह उत्तर प्रदेश की अंडर-19 और अंडर-23 महिला क्रिकेट टीमों का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। प्रदेश क्रिकेट टीम के चयन के लिए हाल ही में सीनियर महिला खिलाड़ियों के चयन मैच और शिविर आयोजित किए गए थे। इसमें प्रदर्शन के आधार पर पलक को सीनियर टीम के लिए चुना गया।