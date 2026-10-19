लव मैरिज के 1.5 साल बाद ससुराल के बाहर हथौड़ा लेकर बैठी महिला, एंट्री न मिलने पर काटा बवाल
पाकबड़ा में डेढ़ साल पहले प्रेम विवाह करने वाली एक महिला को ससुराल में प्रवेश नहीं मिला, जिसके बाद वह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पाकबड़ा (मुरादाबाद)। प्रेम विवाह के करीब डेढ़ साल बाद एक महिला को अपने ही ससुराल में एंट्री नहीं मिलने का मामला सामने आया है। पति के घर में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज गुलिस्ता अपने ससुराल के दरवाजे पर चारपाई डालकर बैठ गई।
महिला ने हथौड़े से दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन ताला नहीं टूटा। मौके परभीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल की।
तैमूर पुत्र मौ रियाज और गुलिस्ता की करीब डेढ़ साल पहले लव मैरिज हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे परेशान किया जा रहा था। पिछले करीब पांच महीने से पति उसके साथ मारपीट करता था और खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था।
आरोप है कि पति उसे किराये के मकान में छोड़कर खुद अपने घर पर रहता था। बताया जा रहा है कि गुलिस्ता और उसका पति नजरे आलम के मकान में किराये पर रहते थे।
किराया नहीं देने के कारण मकान मालिक ने उन्हें मकान से निकाल दिया। इसके बाद गुलिस्ता के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई। महिला का आरोप है कि जब वह अपने पति के घर पहुंची तो उसे अंदर जाने नहीं दिया गया।