सिपाही भर्ती में दौड़ लगाने पहुंची युवती पर पुलिस को हुआ शक, एडमिट कार्ड देखते ही कर लिया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में परीक्षा में फेल होने के बाद भी अमरोहा की युवती साहिबा फर्जी एडमिट कार्ड लेकर दौड़ लगाने के लिए पहुंच गई। जैसे ही वह नौवीं वाहिनी पीएसी के मैदान के गेट पर पहुंची तो चेकिंग के दौरान महिला अभ्यर्थी के पास से फर्जी एडिट कार्ड मिला।

ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की तो महिला ने फर्जी एडमिट कार्ड होने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह है पूरा मामला अमरोहा के दहात क्षेत्र के कारहट उर्फ रामहट निवासी कु. साहिबा ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया था। उसने लिखित परीक्षा दी, लेकिन वह परीक्षा में फेल हो गई। इसके बाद भी उसने सिपाही बनने के लिए फर्जीवाड़ा की कोशिश की। नौवीं वाहिनी के मैदान में यूपी पुलिस में सिपाही पद के लिए भर्ती के लिए दौड़ प्रक्रिया चल रही है।