सस्ती चायपत्ती में मिला 5 गुना ज्यादा आयरन: पेट दर्द और उल्टी का खतरा, चुंबक से ऐसे करें मिलावट की पहचान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सस्ती चायपत्ती खरीदने के चक्कर में कहीं आप सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। शहर में खुली चायपत्ती को छोटे-छोटे पाउच में भरकर लोकल ब्रांड के नाम से बेचने का कारोबार हो रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में चायपत्ती के दो नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे।

एक नमूने में आयरन की मात्रा निर्धारित मानक से पांच गुना से भी अधिक मिली, जबकि दूसरे में पानी की मात्रा मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। वर्ष 2025 में विभाग ने चायपत्ती के सात नमूने लिए थे, जिनमें से अभी दो की रिपोर्ट मिली है।

वहीं, शहर में थोक के सात चायपत्ती कारोबारी हैं और 30 से अधिक व्यापारी थोक में पत्ती खरीदकर छोटे पाउच बनाकर घनी आबादी वाले मुहल्लों और गांव में बेच रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2025 में पाकबड़ा के समाथल आजाद नगर निवासी रामवीर के यहां से खुली चायपत्ती का नमूना लिया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इसे असुरक्षित बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नमूने में आयरन की मात्रा 690 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मिली, जबकि विभाग के अनुसार निर्धारित मानक 125 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है। इस तरह आयरन की मात्रा मानक से पांच गुना से भी अधिक मिली है। दूसरा नमूना बुद्धि विहार के खुशहालपुर निवासी विजय अग्रवाल के यहां से लिया गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह सब स्टैंडर्ड यानी निर्धारित गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा। जांच में पानी की मात्रा 25.96 प्रतिशत मिली। विभाग के अनुसार, निर्धारित मानक 32 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इस आधार पर नमूने को मानक से कम गुणवत्ता वाला बताया गया है। सात नमूनों में से बाकी पांच की रिपोर्ट आएगी।