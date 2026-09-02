'भैया, मैं अपने आप से परेशान हूं...' मुरादाबाद में पैरामेडिकल छात्र ने मैसेज भेजकर लगाई फांसी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रामगंगा विहार में किराये के कमरे पर रहने वाले हरदोई जिले के शाहबाद निवासी छात्र आशुतोष शुक्ला ने फंदे पर लटककर खुदकुशी कर ली। युवक ने खुदकुशी करने से पहले अपने बड़े भाई आकाश को वाट्सअप पर मैसेज कर लिखा भैया मैं अपने आप से परेशान हूं, इसलिए जान दे रहा हूं।

भाई ने मैसेज देख फोन किया लेकिन जब तक छात्र फंदे पर लटक गया था। सिविल लाइंस पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई जिले के शाहबाद निवासी आशुतोष शुक्ला, रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में द्वितीय वर्ष का छात्र था।

मंगलवार की बीती देर रात आशुतोष ने अपने बड़े भाई आकाश को वाट्सअप पर एक अंतिम संदेश भेजा- 'भैया, मैं अपने आप से परेशान हूं। मृतक के भाई आकाश में बुधवार सुबह जब इस दर्द भरे मैसेज को देखते ही बड़े भाई का कलेजा कांप उठा।

उन्होंने अनहोनी की आशंका में तुरंत आशुतोष के साथ पढ़ने वाले सहपाठियों को फोन कर कमरे पर जाने को कहा। दोस्त बदहवास हालत में जब तक आशुतोष के कमरे पर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंद कमरे के भीतर आशुतोष फंदे से लटका मिला।