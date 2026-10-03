SSP आवास हड़पने की 23 साल से चल रही थी साजिश, 28 लाख किराया भी डकारा; अब 5 आरोपी फरार
फर्जी प्रपत्रों के आधार पर दूसरों की संपत्ति हड़पने और 28.45 लाख रुपये किराया वसूलने के मामले में मुरादाबाद में ...और पढ़ें
HighLights
फर्जी प्रपत्रों के आधार पर आरोपितों ने 19 साल में वसूला 28.45 लाख रुपये किराया
इससे पहले भी आरोपितों के खिलाफ जमीन कब्जाने में दर्ज हो चुके थे तीन मुकदमे
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। फर्जी प्रपत्रों के आधार पर दूसरों के मकान, दुकान व भूमि पर दावा करने वाले सुनील कुमार धवन और सुधीर कुमार धवन की गिरफ्तारी हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले में फरार चल रहे आरोपित सुमित धवन, अंकित धवन, सुधा टंडन, विपिन कुमार धवन और दिल्ली के शालीमार बाग निवासी बीना तलवार को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
इससे पहले भी सुनील कुमार धवन और सुधीर कुमार धवन के खिलाफ जमीन कब्जाने के तीन मुकदमे दर्ज है। वर्ष 2024 में भी एसएसपी आवास को कब्जाने के मामले में तत्कालीन आरआइ रकम सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इसके बाद एक व्यक्ति के मकान को भी कब्जाने का प्रयास किया था। इसी साल जून माह में इनके खिलाफ चड्ढा कोठी को कब्जाने के प्रयास भी सिविल लाइंस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
सुनील कुमार धवन और सुधीर कुमार धवन दोनों सगे भाई हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों बीते 23 साल से एसएसपी आवास को कब्जाने में लगे हैं। फर्जी प्रपत्रों समेत जालसाजी का पूरा ताना-बाना बुनने के लिए गिरोह में सदस्य भी शामिल किये। किराया वसूला जाना लगा।
मगर, शिकायत पर साल 2024 में जब जांच बैठी। एसएसपी आवास की भूमि के स्वामित्व विवाद की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय समिति ने राजस्व अभिलेख, नगर निगम के रिकार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों का विस्तृत परीक्षण किया।
जांच में फर्जी वाड़ा सामने आने के बाद अप्रैल 2024 में सिविल लाइंस पुलिस ने आरआइ के शिकायती पत्र पर सुधीर कुमार धवन और सुनील कुमार धवन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
इसके बाद दूसरा मुकदमा उमेशचंद्र निवासी आवास विकास कालोनी ने सुधीर कुमार धवन, सुनील कुमार धवन और राजीव अग्रवाल के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
आरोप था कि तीनों ने फर्जी प्रपत्रों के माध्यम से जमीन को कब्जाने का प्रयास किया। इस मामले में भी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके बाद आरोपितों ने फिर से चड्ढा कोठी पर भी अपना दावा ठोका था।
इसी साल छह जून को चड्ढा कोठी के मालिक इंद्रजीत सिंह चड्ढा ने सुधीर कुमार धवन, इनके भाई सुनील कुमार धवन, मुदित धवन समेत आठ आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने मुदित धवन को तभी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
आरोपितों के खिलाफ चौथी प्राथमिकी सिविल लाइंस थाने के एसएसआइ हरेंद्र सिंह ने सिविल लाइंस थाने में 11 जुलाई 2026 को कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ मोहल्ला निवासी सुधीर कुमार धवन, सुनील कुमार धवन, सुमित धवन, अंकित धवन, सुधा टंडन, विपिन कुमार धवन और दिल्ली के शालीमार बाग निवासी बीना तलवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यह हुए मुकदमे
- अप्रैल 2024: आरोपित सुनील कुमार धवन, सुधीर कुमार धवन के खिलाफ चार्जशीट लग चुकी हैं।
- मई 2024: आरोपित सुनील कुमार धवन, सुधीर कुमार धवन और राजीव अग्रवाल खिलाफ चार्जशीट वर्ष 2025 में लग चुकी हैं।
- जून 2026: सुधीर कुमार धवन, सुनील कुमार धवन समेत आठ पर मुकदमा, विवेचना चल रही है।
- जुलाई 2026: सुधीर कुमार धवन, सुनील कुमार धवन समेत आठ पर मुकदमा, विवेचना चल रही है।
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