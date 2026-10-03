मुरादाबाद CWC में संग्राम: 50 साल के मौलाना से निकाह की जिद पर अड़ी किशोरी, मां से छीनने की कोशिश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मां बेटी को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी और सामने 50 वर्षीय मौलाना राशिद हुसैन निकाह करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने की जिद पर था। बीच में खड़ी 17 वर्षीय किशोरी का रुख भी बार-बार बदल रहा था। कभी वह माता-पिता के साथ जाने को तैयार होती तो मौलाना को देखते ही फिर उसके साथ जाने की जिद करने लगती।

गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) कार्यालय में इसी को लेकर करीब एक घंटे तक हंगामा और खींचतान होती रही। आरोप है कि मौलाना ने किशोरी की मां से छीनाझपटी कर किशोरी को ले जाने का प्रयास किया।

मौके पर मौजूद विवेचक और पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठे। समिति अध्यक्ष अमित कौशल के हस्तक्षेप के बाद स्थिति शांत हुई। कुंदरकी निवासी किशोरी 20 सितंबर की सुबह घर से लापता हो गई थी। स्वजन ने गाजियाबाद निवासी मौलाना राशिद हुसैन पर किशोरी को अगवा करने और गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। स्वजन का यह भी आरोप है कि मौलाना तंत्र-मंत्र का काम करता है और इसी के जरिए लोगों के संपर्क में रहता है।