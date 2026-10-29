स्कूटी के चक्कर में दोस्त बने जान के दुश्मन: मुरादाबाद में सड़क पर लहराए तमंचे और तलवारें, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। स्कूटी न देने पर दोस्त से एक दूजे के दुश्मन बने दो पक्ष सोमवार की रात कटघर के मुहल्ला महबुल्ला गंज में आमने सामने आ गए। मारपीट के बाद एक पक्ष तलवार लेकर बाहर निकल आया तो दूसरे दिन तमंचे लहरा दिए। आधा घंटे तक दोनों पक्षों में संघर्ष होता रहा।

एक युवक ने तमंचा निकालकर तान दिया। इससे अफरा-तफरी मच गई। एक युवक ने तलवार से हमला करने का प्रयास किया। विवाद में युवक प्रिंस और बासू घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस को देख आरोपित भाग निकले। पूरे घटनाक्रम की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। पुलिस ने तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। महबुल्ला गंज निवासी सागर और प्रिंस दोस्त थे। आठ दिन पहले सागर ने प्रिंस से स्कूटी मांगी थी। उसने स्कूटी देने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी। एक दूसरे को देखने की धमकी दी थी।

सोमवार शाम प्रिंस का दोस्त बासू को सागर मिल गया। बासू ने प्रिंस से विवाद नहीं करने की बात कही तो उसके साथ भी गाली गलौज करनी शुरू कर दी। यह बात बासू ने अपने दोस्त प्रिंस को बताई। रात करीब दस बजे प्रिंस सागर के पास पहुंचा और बात करने लगा। तभी दोनों में विवाद हो गया। जानकारी के बाद सागर का भाई माेनू, नीटू व अन्य लोग तमंचा व तलवार लेकर पहुंच गए। प्रिंस के भी कुछ दोस्त आ गए। इसके बाद संघर्ष शुरू हो गया।