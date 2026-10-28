मुरादाबाद की 12 सोसायटियों में गैस संकट: PNG मिला नहीं और LPG सिलेंडर बंद करने की तैयारी, 1500 परिवारों की बढ़ी चिंता

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पीएनजी (पाइप्ड नेच्युरल गैस) का कनेक्शन मिला नहीं और एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) सिलिंडर बंद होने का खतरा मंडराने लगा। मुरादाबाद में गैस कंपनियों की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों में पीएनजी उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

अब तक 200 एलपीजी लेकिन, पीएनजी की मांग करने वाले उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जब पाइपलाइन से गैस की सुविधा ही नहीं मिली तो घरों में चूल्हा कैसे जलेगा?

शहर की 12 सोसायटियों में जल्द ही एलपीजी आपूर्ति बंद करने की तैयारी है। इन सोसायटियों में करीब 3500 घर हैं, जबकि पीएनजी कनेक्शन लगभग 2000 ही हैं यानी करीब 1500 घरों में पीएनजी कनेक्शन की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

ऐसे में एलपीजी बंद करने की कार्रवाई हजारों लोगों की रसोई का बजट और व्यवस्था बिगाड़ सकती है। सब्सिडी बंद करने के साथ सरकार पीएनजी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। मुरादाबाद में हर महीने करीब 1300 नए पीएनजी कनेक्शन दिए जाने का दावा है। एलपीजी मुक्त क्षेत्र की गतिविधियां शुरू होने के बाद करीब 8500 घरों को कनेक्शन दिए गए हैं। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कंपनियां मांग के अनुरूप कनेक्शन नहीं दे पा रही हैं तो एलपीजी बंद करने की कार्रवाई में इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है?