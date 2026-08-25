मुरादाबाद के स्कूल में मच्छरों का प्रकोप: प्रोफेसर पिता की DM से शिकायत के बाद फुल स्लीव ड्रेस का आदेश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। स्कूलों में मच्छरों का प्रकोप है। शिरडी साईं पब्लिक स्कूल में एलकेजी की छात्रा के एक नहीं दो-दो बार जब मच्छर ने काटा तो पिता के सब्र का बांध टूट गया। पहली बार में स्कूल प्रबंधन से शिकायत पर जब कुछ नहीं हुआ तब मेल के जरिये डीएम से शिकायत की। डीएम तक मामला पहुंचते ही स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ शिक्षा विभाग ने भी सुधि ली।

सोमवार को निजी स्कूलों की ओर से वाट्सएप ग्रुपों पर अभिभावकों को यह संदेश भेजा गया कि अपने बच्चों को फुल स्लीव में भेजें। संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय से फोन कर पिता से बेटी का हाल पूछा गया। तब पिता ने बताया कि मच्छर काटने के बाद से बेटी को बुखार है। आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने शिकायत के बाद भी फागिंग एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कदम उठाने में लापरवाही की। भटावली गांव निवासी डा. सोनू सिंह एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया कि बेटी राधिका सिंह शिरडी साईं पब्लिक स्कूल के विंग टू में एलकेजी की छात्रा है। 17 अगस्त को राधिका ने बताया कि स्कूल में उसे मच्छर ने काटा है।

पैर पर निशान दिखने पर बच्ची की डायरी में शिकायत लिखी। अगले दिन डायरी में विद्यालय की ओर से ‘नोटेड’ लिखकर दिया गया। फागिंग या सुरक्षा के अन्य कोई कदम नहीं उठाए गए। 19 अगस्त को बच्ची के पैर पर दोबारा निशान दिखे।

बेटी ने फिर से मच्छर के काटने की बात बताई और उसको बुखार आने लगा। तब 19 अगस्त को डीएम डाॅ. राजेन्द्र पैंसिया को मेल पर शिकायत की। उन्होंने बताया कि आठ साल तक न्यसूरोलाजी और न्यूरोसाइंस पर रिसर्च करने के कारण मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों को अच्छी तरह समझते है।

ऐसे में शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने पर उन्होंने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। डीएम से शिकायत के बाद सोमवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक और विद्यालय प्रबंधन की ओर से संपर्क किया गया। प्रभावी कदम उठाने की बात कही गई।