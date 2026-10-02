कक्षा में घुसे मुजम्मिल, नासिर और नाजिर; कक्षा 5 के छात्र का दबाया गला; बेहोश होने तक पीटते रहे

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डिलारी के स्कूल में बच्चों के झगड़े ने खतरनाक रूप ले लिया। नाखूनका गांव के तीन युवकों ने प्राथमिक विद्यालय लालापुर चौहान में घुसकर कक्षा पांच के छात्र सलीम अहमद को बेरहमी से पीटा और गला दबा दिया। सांस रुकने से छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा। शिक्षकों ने किसी तरह बीच-बचाव किया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। छात्र सीएचसी डिलारी में भर्ती है।

पीड़ित के पिता अमीर अहमद निवासी नाखूनका के अनुसार बुधवार को स्कूल में बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसकी जानकारी पर गांव के ही मुजम्मिल, नासिर और नाजिर विद्यालय पहुंच गए और कक्षा में घुसकर बेटे सलीम पर टूट पड़े।