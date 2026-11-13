UP Scholarship: स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए फिर खुली खिड़की, 17 नवंबर तक नए विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी गई है।

नए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को 17 नवंबर तक का मौका दिया है, जबकि नवीनीकरण कराने वाले छात्र-छात्राएं 20 नवंबर तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। खास बात यह है कि पात्र विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि 25 से 31 जनवरी 2027 के बीच भेजने का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण विभाग के निदेशक की ओर से जारी समय-सारिणी के अनुसार विद्यालयों को 12 से 19 नवंबर तक मास्टर डाटाबेस तैयार करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक 13 से 20 नवंबर तक इसका सत्यापन करेंगे। कक्षा नौ और 11 में नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आनलाइन पंजीकरण और आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है। विद्यार्थी 19 नवंबर तक आवेदन का अंतिम प्रिंट निकाल सकेंगे। इसके बाद 19 से 22 नवंबर तक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्डकापी विद्यालय में जमा करनी होगी। कक्षा 10 और 12 के नवीनीकरण कराने वाले विद्यार्थियों को 12 से 20 नवंबर तक आवेदन का नवीनीकरण कर हार्डकापी विद्यालय में जमा करनी होगी।

विद्यालयों को 13 से 23 नवंबर तक विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्राप्तांक, पूर्णांक और उपस्थिति दर्ज करनी होगी। अपात्र विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त करने के साथ पात्रों का डाटा सत्यापित कर आगे भेजना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक 24 नवंबर तक वास्तविक विद्यार्थियों का सत्यापन करेंगे।