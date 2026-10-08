RTO का बड़ा खेल: रातोंरात बदल गया सीज ऑटो का मालिक, 'ब्लैकलिस्ट' गाड़ी मिनटों में हुई 'फिट'

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जिस आटो के पंजीकरण के लिए एक महिला वर्षों तक चक्कर काटती रही, उसी आटो का मालिकाना हक कागजों में कब और कैसे बदल गया, इसका जवाब परिवहन विभाग से अधिकारी देने के बच रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि ब्लैकलिस्ट होने वाले आटो रिक्शा की फिटनेस पिछले महीने कर दी गई। इसके लिए कुछ देर के लिए उसे ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर कर दिया गया। फिटनेस होने के बाद फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया।

मामला यूपी 21 सीएन-4230 का है। तहसील बिलारी के मसेबी रसूलपुर गांव की रहने वाली रुखसाना बेगम का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2016 में आटो खरीदा, एजेंसी ने उन्हें बिक्री संबंधी कागजात भी दिए, लेकिन उनके नाम आटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं हुआ।

बाद में उसी चेसिस और इंजन नंबर पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम वाहन दर्ज हो गया और सिटी परमिट भी जारी कर दिया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। यह आटो रिक्शा वर्ष 2019 में ब्लैकलिस्ट था। आरोप है कि वर्ष 2026 में आनलाइन पोर्टल पर इसकी स्थिति में बदलाव किया गया। कुछ समय के लिए ब्लैकलिस्ट की स्थिति हटाकर फिटनेस संबंधी प्रविष्टि की गई और फिर वाहन को दोबारा ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि पोर्टल पर यह खेल किस यूजर आइडी से हुआ और किसकी अनुमति से हुआ? बताते हैं कि आरटीओ की पंजीयन शाखा के बाबू ने इस तरह से कई और भी खेल किए हैं। जांच हो जाए तो सारा राज खुल जाएगा।