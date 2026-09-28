हाईवे पर चलता डंपर बना 'काल': अचानक निकल गया टायर, पीछे आ रहे बाइक सवार की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा क्षेत्र में हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे डंपर का टायर निकलकर बाइक से टकरा गया। इससे बाइक सवार युवक उवैस आलम की मौत हो गई। चालक डंपर को छोड़कर भाग गया।

भोजपुर के गांव कोरबाकू निवासी उवैस बाइक से किसी काम के लिए ठाकुरद्वारा गया था। दोपहर करीब दो बजे वह बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था।

जैसे ही वह मुरादाबाद ठाकुरद्वारा हाईवे पर स्थित गांव सुल्तानपुर दोस्त के करीब पहुंचा तो आगे चल रहे डंपर का पिछला पहिया निकल गया और बाइक से टकरा गया।

इससे उवैस बाइक समेत गिर गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायल को ठाकुरद्वारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा। जहां डाक्टरों ने देखते ही मदद घोषित कर दिया।

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