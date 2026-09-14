मुरादाबाद की RH इंटरनेशनल फर्म में भीषण आग, लपटें देख बुलाई गईं दमकल की 10 गाड़ियां, काम कर रहे थे सैकड़ों कर्मचारी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर क्षेत्र के रामपुरदोराहा इलाके में गोट रोड पर स्थित आरएच इंटरनेशनल फर्म में सोमवार अचानक आग लग गई। जिस समय आग लगी फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारी अपने काम में लगे थे।

फैक्ट्री के एक हिस्से से धुआं उठते ही अफरा-तफरी मच गई। सारे कर्मचारी भाग कर किसी तरह बाहर निकले। आनन-फानन में पुलिस और दमकल विभाग को आग की सूचना दी गई।

तब तक आग ने विकराल रूप लेकर पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। आग की ऊंची-ऊंची लपटे उठने लगी। दमकल की चार गाड़ी करीब-करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पा सकी। बाद में 6 गाड़ियां और बुलाई गई।