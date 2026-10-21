मुरादाबाद में मैदान खाली कराने पर बवाल: रणजी क्रिकेटर वाजिद को रास्ते में घेरकर लाठी-बेल्टों से पीटा

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पाकबड़ा क्षेत्र के लोदीपुर राजपूत गांव में खेल के मैदान को खाली कराने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि मंगलवार को मैदान की जिम्मेदारी संभाल रहे बादशाह से कोच बदरुद्दीन की कहासुनी हो गई। इसके बाद शाम को रणजी खिलाड़ी वाजिद के साथ लाठी-डंडों और बेल्टों से मारपीट की गई। घटना के बाद इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।